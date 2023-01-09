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1 час назад

Электроподстанцию в Херсоне уничтожили

Lenta.ru

Ночью 9 января в подконтрольном Украине Херсоне уничтожили электроподстанцию. О выведении из строя объекта критической инфраструктуры города сообщает Telegram-канал «Суспильне» со ссылкой на украинскую администрацию города.

Электроподстанцию в Херсоне уничтожили
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Электроподстанция питала несколько крупных котельных. Отмечается, что подача тепла и света в Херсоне не прекращалась.

Накануне эксперт Ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что в ближайшие месяцы стоит ждать наступления российских войск в направлении Херсона и в Донбассе.

Происшествия,Олег Глазунов,
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