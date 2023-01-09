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48 минут назад

В Красноярском крае около 1,5 тыс. человек остались без воды

ТАСС

В поселке Приморск Балахтинского района Красноярского края около 1,5 тыс. человек остались без холодного водоснабжения из-за аварии. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в администрации Приморского сельсовета.

Поселок в Красноярском крае остался без воды
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Утром 9 января при заполнении системы холодного водоснабжения произошел выход из строя подающего насоса. Поэтому весь поселок остался без холодной воды. Под отключение попало 462 жилых дома, с населением 1 492 человека", - сообщили в администрации сельсовета.

Для жителей Приморска организовали подвоз питьевой воды цистернами.

По данным синоптиков, сейчас в Балахтинском районе минус 2 градуса. Ночью прогнозируются заморозки до минус 21 градуса.

Поселок Приморск находится в 190 км от Красноярска. Здесь проживает около 1,5 тыс. человек.

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