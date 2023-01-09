У российского самолета открылся грузовой люк во время полета

У самолета АН-26 рейса Маган — Магадан прямо во время полета открылся грузовой люк. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в понедельник, 9 января, в Якутии.

Борт компании «ИрАэро» вылетел в 14:00 по местному времени. На высоте в несколько километров у самолета разгерметизировался и открылся люк в грузовом отсеке, после чего пилоты вернули воздушное судно в аэропорт. 25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали, однако некоторые пассажиры остались без шапок — их сдуло ветром.