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1 час назад

Mash: у самолета разгерметизировался люк во время полета в Якутии

Никита Бородкин

У самолета АН-26 рейса Маган — Магадан прямо во время полета открылся грузовой люк. Как сообщает Telegram-канал Mash, инцидент произошел в понедельник, 9 января, в Якутии.

У российского самолета открылся грузовой люк во время полета
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Борт компании «ИрАэро» вылетел в 14:00 по местному времени. На высоте в несколько километров у самолета разгерметизировался и открылся люк в грузовом отсеке, после чего пилоты вернули воздушное судно в аэропорт. 25 человек на борту, включая экипаж, не пострадали, однако некоторые пассажиры остались без шапок — их сдуло ветром.

Сейчас происшествие проверяет транспортная прокуратура, причины разгерметизации выясняются.

Напомним, что в воскресенье, 8 января, в Перми самолет авиакомпании «Победа» врезался в сугроб при попытке взлета. Пассажирам рейса пришлось ждать, пока к ним доберутся специалисты экстренных служб и вызволят их из попавшего в аварию борта.

Происшествия,Авиакомпания "Победа",
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