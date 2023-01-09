Суд отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны» Верзилова

Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны» Петра Верзилова (Верзилов и издание признаны в России иноагентами). Как сообщает корреспондент Business FM, таким образом суд отклонил ходатайство Следственного комитета России.
Суд согласился с доводами его адвоката Леонида Соловьева о том, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает ареста по вмененной его подзащитному статье даже в исключительных случаях.
«В ходатайстве следствия прошу отказать», — сказал на заседании суда Леонид Соловьев.
Судья Наталия Дударь в своем решении указала, что оснований для ареста Верзилова нет, так как вменяемое ему преступление относится к категории небольшой тяжести.
Уголовное дело в отношении Верзилова было возбуждено в июле 2022 года. Канадский паспорт он получил в 2005 году. 15 ноября МВД объявил его в международный розыск. Верзилова обвинили в не уведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ).
Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.
Следственный комитет России настаивал на аресте Верзилова, ссылаясь на то, что он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана.