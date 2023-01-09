В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Суд отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны» Верзилова

BFM.RUиещё 1

Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны» Петра Верзилова (Верзилов и издание признаны в России иноагентами). Как сообщает корреспондент Business FM, таким образом суд отклонил ходатайство Следственного комитета России.

Суд отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны» Верзилова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Суд согласился с доводами его адвоката Леонида Соловьева о том, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает ареста по вмененной его подзащитному статье даже в исключительных случаях.

«В ходатайстве следствия прошу отказать», — сказал на заседании суда Леонид Соловьев.

Судья Наталия Дударь в своем решении указала, что оснований для ареста Верзилова нет, так как вменяемое ему преступление относится к категории небольшой тяжести.

Уголовное дело в отношении Верзилова было возбуждено в июле 2022 года. Канадский паспорт он получил в 2005 году. 15 ноября МВД объявил его в международный розыск. Верзилова обвинили в не уведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ).

Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.

Следственный комитет России настаивал на аресте Верзилова, ссылаясь на то, что он нарушил подписку о невыезде и скрылся на территории Ватикана.

Происшествия,Петр Верзилов,Наталия Дударь,Леонид Соловьев,Следственный комитет,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители