Суд отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны» Верзилова

Басманный суд Москвы отказал в заочном аресте основателя «Медиазоны» Петра Верзилова (Верзилов и издание признаны в России иноагентами). Как сообщает корреспондент Business FM, таким образом суд отклонил ходатайство Следственного комитета России.

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Суд согласился с доводами его адвоката Леонида Соловьева о том, что Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает ареста по вмененной его подзащитному статье даже в исключительных случаях.

«В ходатайстве следствия прошу отказать», — сказал на заседании суда Леонид Соловьев.

Судья Наталия Дударь в своем решении указала, что оснований для ареста Верзилова нет, так как вменяемое ему преступление относится к категории небольшой тяжести.

Уголовное дело в отношении Верзилова было возбуждено в июле 2022 года. Канадский паспорт он получил в 2005 году. 15 ноября МВД объявил его в международный розыск. Верзилова обвинили в не уведомлении о наличии второго гражданства (ст. 330.2 УК РФ).

Она предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года либо обязательные работы на срок до 400 часов.