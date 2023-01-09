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1 час назад

Освобожденные российские военные рассказали о пытках на Украине

Деловая газета "Взгляд"

Российские военнослужащие рассказали следователям о пытках, с которыми столкнулись в украинском плену, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Освобожденные российские военные рассказали о пытках на Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российские военные рассказали о многочисленных фактах издевательств над ними со стороны украинских националистов, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.

Так, один из них сообщил, что во время допросов его неоднократно избивали руками и ногами, в итоге ему выбили верхние передние зубы. Кто именно наносил удары, военнослужащий не видел, так как на голову был надет мусорный пакет, сообщили в СК.

Еще один военный рассказал, что в плену ему скотчем заклеили глаза, допрашивали на протяжении десяти суток без еды и сна, били резиновой дубинкой по коленям, пальцам, голове, применяли пытки током. Допрос проводили военнослужащие националистического батальона «Азов» (запрещен в РФ). Они угрожали российскому военному, что зарежут его или застрелят.

В середине декабря сообщалось, что военные НМ Луганской народной республики (ЛНР) – всего 150 человек – освобождены из украинского плена за все время конфликта. Каждый из них сообщил о пытках.

Происшествия,Следственный комитет,
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