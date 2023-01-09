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1 час назад

Мужчина избил пенсионера в московском метро

Вечерняя Москваиещё 3

В столичном метро мужчина поссорился с пенсионером и избил его. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу в понедельник, 9 января.

Мужчина избил пенсионера в московском метро
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя МоскваАнатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

По данным ведомства, драка произошла на станции метро «Баррикадная». Двое мужчин поссорились при посадке в поезд, между ними произошла словесная перепалка. В ходе конфликта 65-летний пенсионер оттолкнул 56-летнего оппонента, из-за чего тот упал на платформу.

Поднявшись на ноги, мужчина рывком вытащил пенсионера из вагона и принялся его бить рукой по голове. Произошедшее заметила дежурная по станции и сообщила в полицию о драке. Прибывшие на место происшествия сотрудники патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали драчуна и доставили его в отделение. Пострадавшего пенсионера госпитализировали, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Фигурант подписал обязательство о явке.

Другая драка произошла в метро на станции «Кунцевская». Один из пассажиров сделал замечание другому мужчине по поводу внешнего вида, на что тот обиделся и полез на обидчика с кулаками. Инцидент попал в объектив камеры видеонаблюдения.

Происшествия,МВД России,
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