Россиянка зарезала оскорбившего ее сожителя

В Сахалинской области ранее судимая 45-летняя местная жительница зарезала своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

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Инцидент произошел во время застолья, во время которого россиянин стал оскорблять женщину и ругаться нецензурной бранью. Разозлившись, россиянка схватила нож и нанесла им сожителю один удар в туловище. В результате пострадавший мужчина скончался на месте.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас россиянка находится в СИЗО.