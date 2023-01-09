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45 минут назад

Жительница Сахалина зарезала оскорбившего ее сожителя

Газета.Ru

В Сахалинской области ранее судимая 45-летняя местная жительница зарезала своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Россиянка зарезала оскорбившего ее сожителя
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел во время застолья, во время которого россиянин стал оскорблять женщину и ругаться нецензурной бранью. Разозлившись, россиянка схватила нож и нанесла им сожителю один удар в туловище. В результате пострадавший мужчина скончался на месте.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Сейчас россиянка находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Барнауле пропавшую мать двоих детей нашли убитой на крыше собственного дома.

Происшествия,Следственный комитет,
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