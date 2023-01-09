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37 минут назад

В Уссурийске пассажирка такси разбила водителю лицо из-за замечания

Газета.Ru

Пассажирка такси избила водителя за сделанное ей замечание в Уссурийске. Об этом сообщает пресс-служба «Росгвардии». Инцидент произошел на улице Некрасова.

Россиянка разбила лицо таксисту из-за замечания
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Уссурийска поступил сигнал тревоги. Стражи порядка немедленно прибыли на место происшествия на улицу Некрасова. Оказалось, что клиентка агрессивно отреагировала на просьбу водителя не ставить грязный чемодан в детское авто-кресло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после словесной перепалки с водителем, женщина ударила его по лицу. Сотрудники «Росгвардии» попытались успокоить гражданку, но та продолжала ругаться. Тогда стражи порядка доставили ее в отделение полиции. Позже выяснилось, что скандалисткой оказалась 24-летняя местная жительница. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что инспекторы ГИБДД Ноябрьска спасли супружескую пару, которая полтора часа провела в сломавшемся автомобиле на трассе Сургут — Салехард при температуре -40.

Происшествия,Росгвардия,ГИБДД,
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