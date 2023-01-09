Россиянка разбила лицо таксисту из-за замечания

Пассажирка такси избила водителя за сделанное ей замечание в Уссурийске . Об этом сообщает пресс-служба «Росгвардии» . Инцидент произошел на улице Некрасова.

«На пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны Уссурийска поступил сигнал тревоги. Стражи порядка немедленно прибыли на место происшествия на улицу Некрасова. Оказалось, что клиентка агрессивно отреагировала на просьбу водителя не ставить грязный чемодан в детское авто-кресло», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после словесной перепалки с водителем, женщина ударила его по лицу. Сотрудники «Росгвардии» попытались успокоить гражданку, но та продолжала ругаться. Тогда стражи порядка доставили ее в отделение полиции. Позже выяснилось, что скандалисткой оказалась 24-летняя местная жительница. Полиция выясняет обстоятельства инцидента.