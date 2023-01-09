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1 час назад

Полицейские в Москве задержали серийных телефонных мошенников

Вечерняя Москва

В Москве сотрудники полиции задержали пятерых мужчин, которых подозревают в серии телефонных афер. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 9 января.

В Москве задержали серийных телефонных мошенников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, мошенники получили доступ к базам данных, в которых были указаны имена и телефоны покупателей лекарств и биологически активных добавок. Аферисты звонили пострадавшим и представлялись сотрудниками государственных контрольно-надзорных ведомств. Они сообщали жертвам, что в отношении компании-производителя препарата возбуждено уголовное дело, и всем, купившим некачественный продукт, полагается денежная компенсация. Однако для ее получения необходимо заплатить налог и страховку.

Доверчивые граждане переводили средства на указанные аферистами счета, после чего злоумышленники пропадали. В результате их преступной деятельности пострадали как минимум 30 человек, общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Деятельность группы была раскрыта. Пятерых мужчин, жителей столичного региона, задержали. В ходе обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены носители информации, банковские карты, телефоны и прочие доказательства.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Всех задержанных заключили под стражу.

Другой телефонный аферист лишил столичную пенсионерку одного миллиона 200 тысяч рублей. Однако вскоре полицейские вышли на его след и задержали преступника.

Происшествия,Ирина Волк,МВД России,
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