В Москве задержали серийных телефонных мошенников

В Москве сотрудники полиции задержали пятерых мужчин, которых подозревают в серии телефонных афер. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в понедельник, 9 января.

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По ее словам, мошенники получили доступ к базам данных, в которых были указаны имена и телефоны покупателей лекарств и биологически активных добавок. Аферисты звонили пострадавшим и представлялись сотрудниками государственных контрольно-надзорных ведомств. Они сообщали жертвам, что в отношении компании-производителя препарата возбуждено уголовное дело, и всем, купившим некачественный продукт, полагается денежная компенсация. Однако для ее получения необходимо заплатить налог и страховку.

Доверчивые граждане переводили средства на указанные аферистами счета, после чего злоумышленники пропадали. В результате их преступной деятельности пострадали как минимум 30 человек, общая сумма ущерба превысила два миллиона рублей.

Деятельность группы была раскрыта. Пятерых мужчин, жителей столичного региона, задержали. В ходе обысков в квартирах подозреваемых были обнаружены носители информации, банковские карты, телефоны и прочие доказательства.

По факту преступлений были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Всех задержанных заключили под стражу.