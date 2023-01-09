В российском городе 4 тысячи человек остались без отопления в мороз

В Липецке около 4 тыс. человек остались без отопления из-за аварии на теплосети. Тепла нет в 30 многоквартирных домах и 2 детских садах, сообщила ТАСС в понедельник диспетчер Липецкого филиала ПАО "Квадра".

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В настоящее время в регионе температура воздуха составляет 15 градусов мороза.

"Из-за аварии около 4 тыс. человек остались без отопления", - сказала она.