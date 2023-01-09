Белоруса приговорили к 13 годам колонии за поджог на железной дороге

В Белоруссии суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии за теракт на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Марина Молдавская / Коммерсантъ

40-летнего жителя Минского района признали виновным в акте терроризма, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленном повреждении средств сигнализации и другого транспортного оборудования, а также в публичном оскорблении президента.

В ночь на 25 марта 2022 года он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки на перегоне Новосады-Борисов. Это привело к задержке 22 грузовых и 17 пассажирских поездов. Подчеркивается, что действия мужчины могли привести к угрозе гибели людей в случае аварии на железной дороге.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима», — говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован.