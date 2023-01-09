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13 минут назад

Белоруса приговорили к 13 годам колонии за поджог на железной дороге

Lenta.ru

В Белоруссии суд приговорил местного жителя к 13 годам колонии за теракт на железной дороге. Об этом сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

Белоруса приговорили к 13 годам колонии за поджог на железной дороге
Фото: Марина Молдавская / КоммерсантъМарина Молдавская / Коммерсантъ

40-летнего жителя Минского района признали виновным в акте терроризма, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, умышленном повреждении средств сигнализации и другого транспортного оборудования, а также в публичном оскорблении президента.

В ночь на 25 марта 2022 года он поджег релейный шкаф светофора автоматической блокировки на перегоне Новосады-Борисов. Это привело к задержке 22 грузовых и 17 пассажирских поездов. Подчеркивается, что действия мужчины могли привести к угрозе гибели людей в случае аварии на железной дороге.

«По совокупности преступлений назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии в условиях особого режима», — говорится в сообщении.

Приговор может быть обжалован.

Ранее в Белоруссии мужчину приговорили к 9 годам тюрьмы за попытку купить 50 автоматов. Кроме того, он публиковал комментарии в Telegram-чатах, побуждающие к организации массовых беспорядков.

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