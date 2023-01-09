В Петербурге задержали трех человек за нападение на подростка

В Петербурге по подозрению в незаконном лишении свободы 13-летнего подростка задержали трех человек. Об этом сообщили в понедельник в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
5 января 2023 года 13-летний житель Кировского района города обратился в больницу со следами побоев. По предварительным данным медиков, школьник получил травмы накануне, когда вступил в конфликт с жителями поселка Торики на юго-западе Петербурга. Следственные органы возбудили по факту произошедшего уголовное дело по ч. 2 ст. 127 УК РФ "Незаконное лишение свободы".
"8 января в 17:50 опергруппой у дома 57, корпус 1 по Ленинскому проспекту по подозрению в совершении указанного преступления задержаны двое молодых людей 2002 и 2004 годов рождения, а также девушка 2003 года рождения", - говорится в сообщении.
Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, в день инцидента пострадавший был среди участников драки, в которой неизвестный распылил перцовый баллончик в сторону 20-летнего маляра. После драки, когда подросток находился на автобусной остановке, к нему подъехали подозреваемые и обвинили его в использовании баллончика, после чего избили, посадили в машину и доставили к одному из домов по Аннинскому шоссе. Когда потерпевший вышел из автомобиля, молодые люди поставили его на колени и снова избили, после чего 19-летняя соучастница еще несколько раз ударила подростка и облила спиртосодержащей жидкостью. Затем мальчика отпустили. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.