В Петербурге задержали трех человек за нападение на подростка

Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу, в день инцидента пострадавший был среди участников драки, в которой неизвестный распылил перцовый баллончик в сторону 20-летнего маляра. После драки, когда подросток находился на автобусной остановке, к нему подъехали подозреваемые и обвинили его в использовании баллончика, после чего избили, посадили в машину и доставили к одному из домов по Аннинскому шоссе. Когда потерпевший вышел из автомобиля, молодые люди поставили его на колени и снова избили, после чего 19-летняя соучастница еще несколько раз ударила подростка и облила спиртосодержащей жидкостью. Затем мальчика отпустили. Сейчас он находится на амбулаторном лечении.