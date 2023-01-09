Застрявший в Суэцком канале сухогруз вез кукурузу с Украины

Сухогруз Glory, застрявший в Суэцком канале, везет кукурузу с Украины. Он следует в Китай с более 65 тыс. тонн продовольствия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на египетский новостной портал «Шурук ньюс».

Ранее сообщалось, что сухогруз сел на мель, его пытаются отбуксировать. Однако, как стало известно, Glory лишился хода из-за поломки. Об этом рассказал глава администрации канала Усамы Рабиа. По его словам, «поломка будет устранена быстро, все находится под контролем».

Сухогруз, зарегистрированный на Маршалловых островах, вышел из порта Черноморск на Украине больше двух недель назад. Судно прошло инспекцию в СКЦ 3 января.

Как заявлял Усама Рабиа, что инцидент с судном никак не повлиял на навигацию в Суэцком канале.