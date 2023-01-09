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44 минуты назад

Молодую россиянку избили и задушили в квартире в Петербурге

Газета.Ru

В одной из квартир Санкт-Петербурга обнаружили тело убитой 19-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по городу.

Молодую россиянку избили и задушили в квартире в Петербурге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Россиянку без признаков жизни нашли ночью 8 января текущего года в доме на улице Руднева в Выборгском районе. Прибывшие на вызов 29-летнего местного жителя полицейские обнаружили на голове девушки различные телесные повреждения.

По предварительным данным, причиной смерти петербурженки стала механическая асфиксия. Подозреваемые в ее убийстве задержаны.

"В отдел полиции из этой квартиры доставлены трое ранее судимых мужчин, 1993-1995 годов рождения. Устанавливается их причастность к гибели девушки, а также обстоятельства трагедии", — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в Забайкальском крае 39-летний местный житель убил и расчленил своего соседа.

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