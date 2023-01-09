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14 минут назад

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Смольянинова

Никита Бородкин

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова из-за его высказываний, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой нам пресс-службу СК РФ.

Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова
Фото: ТАССТАСС

В беседе с журналистом артист заявил, что если бы и участвовал в конфликте на Украине, то только на стороне Киева. Также Смольянинов признался, что ему наплевать на Россию, даже если от нее останется одна область, «а все остальное превратится в радиоактивный пепел».

Отметим, что высказывания вызвали реакцию среди российских политиков и деятелей культуры. В частности, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявлял, что обратится в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело против актера.

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Напомним, что Смольянинов покинул Россию осенью 2022 года. В октябре Гагаринский районный суд Москвы оштрафовал его на 30 тысяч рублей по делу о дискредитации Вооруженных сил РФ — причиной стала критика российской армии в одном из интервью.

Происшествия,Султан Хамзаев,Александр Бастрыкин,Артур Смольянинов,Следственный комитет,Госдума,
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