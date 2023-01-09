Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова из-за его высказываний. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.
— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, — говорится в сообщении.
В Telegram-канале «Следком» напомнили, что в одном из своих недавних интервью Смольянинов сделал заявления, направленные против России.
Накануне актер заявил, что он готов отправиться в зону спецоперации и воевать против России. По его мнению, именно так бы «защищал своих братьев» друг от друга. При этом Смольянинов пояснил, что ему все равно, что будет с Россией.