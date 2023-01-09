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12 минут назад

Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова из-за его высказываний

Вечерняя Москва

Глава Следственного комитета России (СК РФ) Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело против актера Артура Смольянинова из-за его высказываний. Об этом в понедельник, 9 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.

Бастрыкин поручил завести уголовное дело в отношении Смольянинова
Фото: ТАССТАСС

— Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении актера Артура Смольянинова, — говорится в сообщении.

В Telegram-канале «Следком» напомнили, что в одном из своих недавних интервью Смольянинов сделал заявления, направленные против России.

Накануне актер заявил, что он готов отправиться в зону спецоперации и воевать против России. По его мнению, именно так бы «защищал своих братьев» друг от друга. При этом Смольянинов пояснил, что ему все равно, что будет с Россией.

Происшествия,Александр Бастрыкин,Артур Смольянинов,Следственный комитет,
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