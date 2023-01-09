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22 минуты назад

Пьяный петербуржец до смерти избил мигранта бутылкой шампанского

Газета.Ru

В Санкт-Петербурге местный житель до смерти избил 24-летнего гражданина Киргизии бутылкой шампанского. Об этом сообщает Патрульный Петербурга.

Пьяный петербуржец до смерти избил мигранта бутылкой шампанского
Фото: DepositphotosDepositphotos

Инцидент произошел 1 января текущего года неподалеку от кафе на улице Седова. Сотрудники "скорой" прибыли на место происшествия, чтобы госпитализировать якобы упавшего на кафель мигранта.

Однако в больнице медики диагностировали иностранцу открытую черепно-мозговую травму, отек головного мозга и другие серьезные травмы. Оказалось, мужчина подрался с пьяным безработным петербуржцем, который схватил бутылку шампанского и нанес ему несколько ударов по голове.

Спустя неделю пострадавший скончался. Сейчас по факту его гибели возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности", нападавший задержан.

Ранее стало известно, что в Москве правоохранительные органы пресекли деятельность притона, в котором иностранцы-трансгендеры предоставляли секс-услуги.

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