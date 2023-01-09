Труп рыбака найден в застрявших "Жигулях" под Саратовом

"6 января 2023 года двое мужчин возвращались с рыбалки на автомобиле в село Воскресенское Саратовской области. Автомобиль застрял, один из мужчин покинул товарища. На следующий день 47-летний мужчина был обнаружен без признаков жизни на месте, где застрял автомобиль, в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.