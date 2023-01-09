Труп рыбака найден в застрявших "Жигулях" под Саратовом

В Саратовской области в автомобиле "Жигули" найден труп рыбака. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.
"6 января 2023 года двое мужчин возвращались с рыбалки на автомобиле в село Воскресенское Саратовской области. Автомобиль застрял, один из мужчин покинул товарища. На следующий день 47-летний мужчина был обнаружен без признаков жизни на месте, где застрял автомобиль, в алкогольном опьянении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местный следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить истинную причину смерти рыбака. О том, имел ли погибший какие-либо телесные повреждения или проблемы со здоровьем не сообщается.
Ранее стало известно, что два человека погибли в аварии с участием полицейского автомобиля в Брянской области. Инцидент произошел в воскресенье днем на автодороге А-240 Брянск — Новозыбков.