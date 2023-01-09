Россиянин расчленил соседа и сбросил останки в выгребную яму

В Забайкальском крае раскрыто убийство местного жителя, сообщает ZabNews.

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Преступление было совершено в новогодние праздники. 39-летний житель села в Карымском районе убил соседа 1982 года рождения, а затем расчленил тело. Подозреваемый сбросил останки в выгребную яму.

Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Известно, что мужчина ранее был судим за незаконную рубку.