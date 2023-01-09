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38 минут назад

Раскрыто убийство найденной на крыше мертвой россиянки

Lenta.ruиещё 4

В Барнауле следователи раскрыли убийство 38-летней местной жительницы, чье тело было обнаружено на крыше многоэтажного жилого дома. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета России (СКР) по Алтайскому краю.

Раскрыто убийство найденной на крыше мертвой россиянки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным ведомства, вечером 8 января 2023 года на крыше многоэтажки, расположенной на улице Юрина было найдено женское тело с признаками насильственной смерти. Погибшая была заявлена как без вести пропавшая.

По подозрению в убийстве задержан ее бывшим супруг 37 лет.

По предварительным данным следствия, в ночь на 5 января между ними произошел конфликт из-за квартиры. Мужчина задушил бывшую жену, перенес тело на крышу, присыпал его снегом, а затем избавился от ее вещей и телефона. Потом он заявил в правоохранительные органы о ее исчезновении.

Следствие намерено ходатайствовать об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Происшествия,Следственный комитет,
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