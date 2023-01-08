Сторонники экс-президента Бразилии захватили здание Национального конгресса

Сторонники экс-президента Бразилии Жаира Болсонару, которые с конца прошлого года протестуют против результатов выборов, захватили здание конгресса. Об этом сообщает местное издание G1.

«Радикальные сторонники Болсонару вторглись в Национальный конгресс после столкновения с военной полицией на эспланаде министерств в Бразилиа, участники антидемократических действий вооружены палками и камнями», – говорится в источнике.

Уточняется, что полиция применила против протестующих светошумовые гранаты и перцовый газ. При этом некоторые СМИ передают, что захват здания конгресса был кратковременным, и протестующие уже покинули его.