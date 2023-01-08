В Казани три человека отравились угарным газом

"Вечером 8 января поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек, в том числе ребенка, в квартире многоэтажного жилого дома в городе Казань, Кировский район, ул. Батыршина, д. 28, корпус 2. Пострадавшие женщина 40 лет и мужчина 19 лет госпитализированы в городскую больницу Казани, мальчик девяти лет госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Причина происшествия, по мнению газовиков, - слабая тяга в дымоходе", - говорится в сообщении.