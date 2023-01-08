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33 минуты назад

В Казани три человека отравились угарным газом

ТАССиещё 1

Три человека, включая ребенка, госпитализированы с отравлением угарным газом в Казани, сообщили в воскресенье в ГУ МЧС РФ по республике Татарстан.

В Казани три человека отравились угарным газом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Вечером 8 января поступило сообщение об отравлении угарным газом трех человек, в том числе ребенка, в квартире многоэтажного жилого дома в городе Казань, Кировский район, ул. Батыршина, д. 28, корпус 2. Пострадавшие женщина 40 лет и мужчина 19 лет госпитализированы в городскую больницу Казани, мальчик девяти лет госпитализирован в Детскую республиканскую клиническую больницу. Причина происшествия, по мнению газовиков, - слабая тяга в дымоходе", - говорится в сообщении.

Прокуратура Кировского района Казани начала проверку по факту инцидента. Надзорное ведомство проверит соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности при использовании и содержании внутридомового газового оборудования.

Происшествия,МЧС России,
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