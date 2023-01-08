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10 минут назад

В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете

ТАСС

Неизвестные устроили в воскресенье стрельбу в университете имени Алламе Табатабаи, расположенном в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim.

В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его данным, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Как стало известно, злоумышленники некоторое время преследовали жертву, лицо стрелявшего было закрыто тканевой маской. Идентифицировать нападавших пока не удалось. О причинах, которые могли спровоцировать инцидент, не сообщается.

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