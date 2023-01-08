В Тегеране неизвестные устроили стрельбу в университете

Неизвестные устроили в воскресенье стрельбу в университете имени Алламе Табатабаи, расположенном в столице Ирана Тегеране. Об этом сообщило агентство Tasnim.

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По его данным, нападавшие выстрелили в одного из сотрудников университета, после чего скрылись с места происшествия. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу, его состояние оценивается как удовлетворительное.