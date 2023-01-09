Российская пенсионерка убила гостя одним ударом

На Сахалине 59-летняя пенсионерка убила гостя одним ударом, возбуждено уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

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Женщине вменяется совершение преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).

По версии следствия, к подозреваемой в гости пришел 67-летний знакомый. Во время застолья между ними произошла ссора. Хозяйка схватила тупой предмет и ударила им мужчину по голове. Тот скончался от полученной травмы на месте преступления.

Пенсионерку задержали, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.