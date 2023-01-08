Три тела с огнестрельными ранениями нашли после пожара в московской квартире

Тела мужчины и двух женщин обнаружили в квартире 19-этажного дома на улице Дмитрия Ульянова на юго-западе Москвы после пожара. Как сообщает Telegram-канал SHOT, на всех телахнайдены огнестрельные ранения.

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Инцидент произошел в помещении на 14 этаже. Спасатели, прибывшие на сообщение о «хлопках» и пожаре, эвакуировали из здания еще четырех человек и ликвидировали возгорание. Как пишет Telegram-канал 112, по предварительной информации, мужчина застрелил женщин из ружья, после чего устроил в квартире пожар и свел счеты с жизнью.

В пресс-службе столичной прокуратуры подтвердили факт гибели людей и наличие огнестрельных ранений на их телах. Проводится доследственная проверка, личности погибших устанавливаются, детали происшествия выясняются.