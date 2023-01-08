Россиянин открыл стрельбу из-за гаража

В Санкт-Петербурге на территории гаражного кооператива № 32 по улице Руставели произошла стрельба. В результате пострадали два человека, один из них скончался на месте. Об этом пишет портал «Фонтанка».

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Отмечается, что наряд вызвал охранник кооператива. Прибывшие полицейские обнаружили труп 64-летнего пенсионера с раной на шее. Там же находился и 78-летний председатель с пулевым ранением живота.

Руководитель кооператива был экстренно госпитализирован в одну из городских больниц. Его жизнь удалось спасти.

По данным портала, у погибшего пенсионера был гараж в кооперативе. Он своевременно не оплачивал членские взносы и лишился собственности.