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17 минут назад

Повар зарезала директора ресторана в Подмосковье

Никита Бородкин

Женщина-повар зарезала директора ресторана в подмосковных Мытищах. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел в среду, 4 января, в хинкальной «Тбилисо».

Повар зарезала директора ресторана в Подмосковье
Фото: ТАССТАСС

В Сети оказались кадры с камеры видеонаблюдения, размещенной на кухне заведения. На видео запечатлено, как мужчина бьет сотрудницу, после чего она бросается на него с ножом. Коллеги попытались разнять конфликтующих, однако женщина успела нанести директору несколько ножевых ранений, после чего он упал на пол.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, работница скрылась с места происшествия. Позднее 36-летнюю подозреваемую задержали по горячим следам у подъезда ее дома, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Напомним, что 7 января мужчина набросился с ножом на жителя Мурино. По словам очевидцев, нападавший был в неадекватном состоянии и разбросал свои вещи на улице. Пострадавшему вызвали скорую, врачи наложили ему швы.

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