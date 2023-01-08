Повар зарезала директора ресторана в Подмосковье

Женщина-повар зарезала директора ресторана в подмосковных Мытищах. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, инцидент произошел в среду, 4 января, в хинкальной «Тбилисо».

Фото: ТАСС ТАСС

В Сети оказались кадры с камеры видеонаблюдения, размещенной на кухне заведения. На видео запечатлено, как мужчина бьет сотрудницу, после чего она бросается на него с ножом. Коллеги попытались разнять конфликтующих, однако женщина успела нанести директору несколько ножевых ранений, после чего он упал на пол.

Пострадавший скончался до приезда скорой помощи, работница скрылась с места происшествия. Позднее 36-летнюю подозреваемую задержали по горячим следам у подъезда ее дома, после чего доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.