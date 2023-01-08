В Перми самолет авиакомпании «Победа» врезался в сугроб при попытке взлета. Во время происшествия никто не пострадал, пишет РЕН ТВ.

По свидетельствам очевидцев, судно резко занесло в сторону от взлетной полосы во время набора скорости. В результате, вылет был отменен, людей вывели из салона, сообщает RT в своем Telegram-канале.