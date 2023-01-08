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9 минут назад

В Перми пассажирский самолет застрял в сугробе при попытке взлета

Илья Родин

В Перми самолет авиакомпании «Победа» врезался в сугроб при попытке взлета. Во время происшествия никто не пострадал, пишет РЕН ТВ.

Пассажирам рейса пришлось ждать, пока к ним доберутся специалисты экстренных служб.

Температура воздуха в Перми составляла -30 градусов.

По свидетельствам очевидцев, судно резко занесло в сторону от взлетной полосы во время набора скорости. В результате, вылет был отменен, людей вывели из салона, сообщает RT в своем Telegram-канале.

Пассажиры уточнили, что ожидание составило порядка 30 минут.

Происшествия,Видео,Авиакомпания "Победа",
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