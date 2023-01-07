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25 минут назад

Самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

Никита Бородкин

Пассажирский Boeing 737 рейса МурманскМосква подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

Самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По словам собеседника агентства, борт установил сигнал ответчика «general emergency». Сейчас самолет находится примерно на середине пути. На момент подачи тревоги Boeing был на высоте более 10 тысяч метров и начал снижение, до аэропорта назначения ему остается чуть менее часа полета.

Напомним, что в четверг, 5 января, пассажирский Boeing 737 рейса Москва — Челябинск подал сигнал бедствия через час после вылета. Самолет начал резко снижаться в небе над Башкирией и сел в аэропорту Уфы — сообщалось, что экипаж обнаружил на борту подозрительный предмет.

В самолете находились 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Людей высадили в «стерильную» зону аэропорта, никто не пострадал.

Происшествия,Boeing,
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