Самолет Мурманск-Москва подал сигнал тревоги над Вологодской областью

Пассажирский Boeing 737 рейса Мурманск — Москва подал сигнал тревоги в небе над Вологодской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах.

По словам собеседника агентства, борт установил сигнал ответчика «general emergency». Сейчас самолет находится примерно на середине пути. На момент подачи тревоги Boeing был на высоте более 10 тысяч метров и начал снижение, до аэропорта назначения ему остается чуть менее часа полета.

Напомним, что в четверг, 5 января, пассажирский Boeing 737 рейса Москва — Челябинск подал сигнал бедствия через час после вылета. Самолет начал резко снижаться в небе над Башкирией и сел в аэропорту Уфы — сообщалось, что экипаж обнаружил на борту подозрительный предмет.