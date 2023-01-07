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21 минуту назад

В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе

Lenta.ruиещё 1

В городе Лутугино в Луганской народной республике (ЛНР) произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом в субботу, 7 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Луганскгаз».

В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 января. В результате на месте происшествия возникло возгорание, а значительное число местных жителей осталось без газа.

«Сейчас без газоснабжения временно остается порядка 11 тысяч абонентов Лутугинского района», — заявили в «Луганскгазе».

Там добавили, что о сроках восстановления газоснабжения жителям сообщат позже.

В настоящее время в районе взрыва работают специалисты предприятия, которые борются с возгоранием.

В декабре прошлого года взрыв произошел на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Погибли три газовика, которые ремонтировали трубу, еще один человек пострадал.

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