В ЛНР произошел взрыв на магистральном газопроводе

В городе Лутугино в Луганской народной республике (ЛНР) произошел взрыв на магистральном газопроводе. Об этом в субботу, 7 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу предприятия «Луганскгаз».
Уточняется, что инцидент произошел вечером 7 января. В результате на месте происшествия возникло возгорание, а значительное число местных жителей осталось без газа.
«Сейчас без газоснабжения временно остается порядка 11 тысяч абонентов Лутугинского района», — заявили в «Луганскгазе».
Там добавили, что о сроках восстановления газоснабжения жителям сообщат позже.
В настоящее время в районе взрыва работают специалисты предприятия, которые борются с возгоранием.
В декабре прошлого года взрыв произошел на газопроводе в Вурнарском районе Чувашии. Погибли три газовика, которые ремонтировали трубу, еще один человек пострадал.