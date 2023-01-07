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13 минут назад

В Турции обрушилась крыша отеля

Никита Бородкин

По меньшей мере 10 человек пострадали при обрушении крыши отеля в городе Сарыкамыш на севере Турции. Об этом сообщает телеканал CNN Türk со ссылкой на местные власти.

В Турции обрушилась крыша отеля
Фото: СоцсетиСоцсети

По информации телеканала, в момент происшествия в холле гостиницы шло театральное представление, приуроченное к 108-й годовщине битвы при Сарыкамыше во время Первой мировой войны. На место инцидента быстро прибыли бригады экстренных служб, которые начали разбирать завалы.

По словам губернатора провинции Карс Тюркера Оксюза, пострадавшие госпитализированы, сейчас их жизням ничего не угрожает. Министр молодежи и спорта Мехмет Касапоглу добавил, что внутри отеля никого не осталось, угрозы жизни остальным гостям нет. Причины обрушения выясняются.

Напомним, что 30 декабря в ресторане в городе Айдын на западе Турции произошел взрыв, который привел к пожару. В результате инцидента погибли семь человек, еще пятеро пострадали. По предварительной информации, в помещении взорвался газовый баллон, предполагаемый виновник был взят под стражу.

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