Количество погибших от лекарства против ОРВИ детей в Узбекистане достигло 20. Об этом РИА Новости сообщил представитель министерства здравоохранения республики.

В декабре сообщалось, что в Узбекистане приостановили продажу индийского сиропа против ОРВИ после гибели 18 детей, о которой стало известно 27 декабря. Узбекская Служба государственной безопасности возбудила уголовное дело. Должностных лиц компании-импортера ООО Quramax Medical и ООО «Научный центр стандартизации лекарственных средств» обвиняют в нарушении порядка розничной реализации по рецепту лекарственных средств, содержащих сильнодействующие вещества.