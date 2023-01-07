Стали известны подробности жестокого убийства россиянкой 10-летней дочери

Жительница Челябинска, которая убила свою 10-летнюю дочь и покончила с собой, оставила предсмертную записку. Об этом пишет РЕН ТВ.
Отмечается, что письмо обнаружил 18-летний сын женщины.
По данным телеканала, 36-летняя женщина страдала психическим расстройством и состояла на учете у психиатра. Вместе с тем, внимание полиции она ранее не привлекала.
Анна Семерова задушила дочь поясом поясом от халата, после этого повесилась, сообщает Telegram-канал SHOT.
«Простите меня. Я убила Лизу», - написала она в предсмертной записке.
Уточняется, что трагедия произошла в пятницу, 6 января, в квартире одного из жилых домов на улице Танкистов.