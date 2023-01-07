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21 минуту назад

В Москве на выходе из МЦК ребенку зажало голову на эскалаторе

Елена Прошина

В Москве на выходе со станции МЦК «Окружная» 11-летнему ребенку зажало голову на эскалаторе. Он попал в реанимацию, передает Telegram-канал Baza.

В Москве на выходе из МЦК ребенку зажало голову на эскалаторе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел еще 3 января, но стало известно о нем только сейчас. Мальчик вместе с отцом доехали до «Окружной», где, стоя на эскалаторе, школьник положил голову на руку, лежащую на поручне. В какой-то момент сначала руку, а затем и его голову затянуло под навесную конструкцию.

Эскалатор остановили и вызвали врачей и спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мальчика и срочно госпитализировали в реанимацию столичной детской больницы.

Информацию об инциденте «360» подтвердили в региональном ГУ МЧС.

Медики диагностировали у мальчика многооскольчатый перелом, вывих нижней челюсти и множественные ушибы мягкой ткани головы и лица. На данный момент о его состоянии больше ничего неизвестно.

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