В Москве на выходе из МЦК ребенку зажало голову на эскалаторе

В Москве на выходе со станции МЦК «Окружная» 11-летнему ребенку зажало голову на эскалаторе. Он попал в реанимацию, передает Telegram-канал Baza.

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Инцидент произошел еще 3 января, но стало известно о нем только сейчас. Мальчик вместе с отцом доехали до «Окружной», где, стоя на эскалаторе, школьник положил голову на руку, лежащую на поручне. В какой-то момент сначала руку, а затем и его голову затянуло под навесную конструкцию.

Эскалатор остановили и вызвали врачей и спасателей. Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мальчика и срочно госпитализировали в реанимацию столичной детской больницы.

Информацию об инциденте «360» подтвердили в региональном ГУ МЧС.