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28 минут назад

The New York Times: в США шестилетний первоклассник выстрелил в учителя начальной школы

Газета.Ruиещё 1

Шестилетний ученик первого класса начальной школы в городе Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, выстрелил в учителя. Об этом сообщает The New York Times.

В США шестилетний первоклассник выстрелил в учителя начальной школы
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По информации издания, 30-летнюю женщину госпитализировали с «опасными травмами».

Власти города рассказали, что инцидент произошел в пятницу днем около 14:00 часов по местному времени в ходе ссоры в классе. Вечером того же дня стрелявшего ученика доставили в полицию.

Директор государственных школ города Ньюпорт-Ньюс, доктор Джордж Паркер заявил, что школа, в которой произошла стрельба, будет закрыта в понедельник, так как «с психологическим здоровьем сотрудников и учеников» будут работать специалисты.

«Я в шоке, благоговейном страхе и унынии», — добавил доктор Паркер.

Ранее сообщалось, что мальчика, выстрелившего в учительницу начальной школы, задержали.

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