Суд Каира приговорил к пожизненному заключению украинку

Египетский суд приговорил гражданку Украины к пожизненному заключению и штрафу за незаконный ввоз в страну наркотиков. Об этом в воскресенье сообщила египетская газета Akhbar Al Youm.

По ее информации, каирский уголовный суд 7 января принял решение "о применении к украинской гражданке наказания в виде пожизненного заключения (в Египте - 25 лет) и штрафа в размере 10 тыс. египетских фунтов (около $4 тыс.) за попытку незаконного ввоза в страну около 4 кг кокаина".

Украинка была арестована в аэропорту Каира в апреле 2022 года. Она прилетела из Катара. Наркотики были обнаружены в ее багаже. На суде она призналась, что получила сумку с наркотиками от египтянина, который за доставку кокаина в Каир заплатил ей $2,5 тыс. Отмечается, что следствие выяснило сторону, которой в Египте направлялся контрабандный кокаин.