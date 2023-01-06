На видео видно, как Фрейре пытается обуздать волну у берегов португальского города Назаре. Данное место является одним из самых опасных для этого вида спорта. Поначалу у серфера все идет хорошо, но затем две волны «схлопываются» между собой в том месте, где он находится и он исчезает из поля видимости.