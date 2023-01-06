В интернете появилось видео момента гибели серфера Марсио Фрейре, известного как «Бешеный пес». Кадрами последних минут его жизни поделился Telegram-канал SHOT.
На видео видно, как Фрейре пытается обуздать волну у берегов португальского города Назаре. Данное место является одним из самых опасных для этого вида спорта. Поначалу у серфера все идет хорошо, но затем две волны «схлопываются» между собой в том месте, где он находится и он исчезает из поля видимости.
Немного позже спасатели на гидроциклах выловили 47-летнего бразильца из воды и попытались его реанимировать, но спасти так и не смогли.
Фрейре является одним из серферов, прославившихся в качестве «Бешеного пса» после покорения гигантской волны на Гавайях. О них снят одноименный документальный фильм.