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34 минуты назад

Появилось видео момента гибели знаменитого серфера Фрейре

Елена Прошина

В интернете появилось видео момента гибели серфера Марсио Фрейре, известного как «Бешеный пес». Кадрами последних минут его жизни поделился Telegram-канал SHOT.

На видео видно, как Фрейре пытается обуздать волну у берегов португальского города Назаре. Данное место является одним из самых опасных для этого вида спорта. Поначалу у серфера все идет хорошо, но затем две волны «схлопываются» между собой в том месте, где он находится и он исчезает из поля видимости.

Немного позже спасатели на гидроциклах выловили 47-летнего бразильца из воды и попытались его реанимировать, но спасти так и не смогли.

Фрейре является одним из серферов, прославившихся в качестве «Бешеного пса» после покорения гигантской волны на Гавайях. О них снят одноименный документальный фильм.

Происшествия,Видео,
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