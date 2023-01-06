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26 минут назад

Туристку изнасиловали и заразили ВИЧ на круизном лайнере

Lenta.ru

Туристка подала в суд на круизную компанию Princess Cruises после того, как ее изнасиловали и заразили вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) на борту. Об этом сообщает британский таблоид Daily Mail.

Туристку изнасиловали на круизном лайнере
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Женщина подала анонимный иск, чтобы не раскрывать свое имя. По ее словам, сотрудник компании Park West Gallery, проводившей на борту лайнера аукцион, воспользовался тем, что она была пьяна, затащил ее в шкаф и изнасиловал. Пострадавшая заявила, что из-за алкогольного опьянения не могла дать насильнику отпор, но несколько раз сказала, что не хочет секса. На момент изнасилования ей было 27 лет.

Спустя некоторое время она почувствовала странные симптомы и обратилась к врачу. Анализы показали, что женщина больна ВИЧ. Женщина подала иск против Princess Cruises и Park West Gallery. По словам ее адвоката Майкла Уинклмана, пострадавшая будет добиваться от обеих компаний «максимальной компенсации».

Ранее суд в Сан-Паулу обязал авиакомпанию Qatar Airways оплатить годовое психотерапевтическое лечение пассажирке, которую не пропустили на рейс из-за слишком большого веса. Сообщалось, что девушка будет посещать специалиста еженедельно, стоимость одного сеанса составляет 63 фунта стерлинга (около 5,5 тысячи рублей). Поэтому в ближайшее время представители авиакомпании зачислят на банковский счет выгнанной с рейса Неме 3 тысячи фунтов стерлингов (примерно 257 тысяч рублей).

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