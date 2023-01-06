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43 минуты назад

В здании МИД РФ произошло задымление

Елена Прошина

В здании пресс-центра МИД России на Смоленской-Сенной площади произошло задымление. Эвакуированы 25 человек. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, причиной плотного задымления стало возгорание в электрощите, который располагается на минус втором этаже восьмиэтажного здания. Из-за инцидента из него эвакуировали 25 человек. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.

На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. На данный момент они уже ликвидировали открытое горение на площади около двух квадратных метров. На этажах пресс-центра до сих пор наблюдается задымление.

Происшествия,Видео,МИД России,
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