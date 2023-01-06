В здании МИД РФ произошло задымление

В здании пресс-центра МИД России на Смоленской-Сенной площади произошло задымление. Эвакуированы 25 человек. Об этом сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на источник.

По данным телеканала, причиной плотного задымления стало возгорание в электрощите, который располагается на минус втором этаже восьмиэтажного здания. Из-за инцидента из него эвакуировали 25 человек. Информации о пострадавших нет. Обстоятельства и причины произошедшего выясняются.