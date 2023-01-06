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7 минут назад

В одном из корпусов здания МИД РФ сработала пожарная сигнализация

ТАСС

Пожарная сигнализация сработала в техническом помещении одного из корпусов здания МИД РФ в Москве, возможной причиной является короткое замыкание, пострадавших в результате инцидента нет. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в МИД РФ.

"В одном из корпусов здания МИД в техническом помещении сработала пожарная сигнализация. Возможная причина - короткое замыкание. Работают сотрудники МЧС. Пострадавших нет", - сообщили в дипведомстве.

В министерстве также опровергли информацию о том, что имело место возгорание в рабочих помещениях.

"Речь идет о задымлении подвальных этажей", - пояснили на Смоленской площади.

Происшествия,Видео,МИД России,
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