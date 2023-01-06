Льдина с 13 рыбаками оторвалась в акватории Волги

В акватории Волги в Саратовской области оторвалась льдина с 13 рыбаками. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства российского региона Юрий Юрин в Telegram.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Инцидент произошел днем 6 января в Красноармейском районе недалеко от села Золотое. По словам Юрина, льдина откололась примерно в километре от берега. Он напомнил, что из-за теплой зимы в регионе был введен запрет на выход на лед, на что часто жаловались рыбаки.

«Данное событие яркий пример того, что многие рыбаки не верно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности», — отметил глава местного управления безопасности жизнедеятельности.

Россиян эвакуировали спасатели.