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10 минут назад

На российской реке оторвалась льдина с 13 рыбаками

Lenta.ruиещё 1

В акватории Волги в Саратовской области оторвалась льдина с 13 рыбаками. Об этом сообщил начальник управления безопасности жизнедеятельности правительства российского региона Юрий Юрин в Telegram.

Льдина с 13 рыбаками оторвалась в акватории Волги
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Инцидент произошел днем 6 января в Красноармейском районе недалеко от села Золотое. По словам Юрина, льдина откололась примерно в километре от берега. Он напомнил, что из-за теплой зимы в регионе был введен запрет на выход на лед, на что часто жаловались рыбаки.

«Данное событие яркий пример того, что многие рыбаки не верно оценивают безопасность льда при выходе, подвергая свою жизнь и здоровье опасности», — отметил глава местного управления безопасности жизнедеятельности.

Россиян эвакуировали спасатели.

В декабре 2022 года в Чувашии от левого берега реки Волга в районе Новочебоксарска оторвалась льдина, на которой находились 33 рыбака. В результате спасательной операции всех доставили на берег.

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