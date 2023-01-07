Неизвестные похитили и пытались сжечь подростка в российском городе

«Они сначала его избили на остановке, а потом хотели в багажник запихнуть, передумали, посадили на заднее сидение, повезли в частный дом и поставили на колени. А потом они залили его рот, лицо этиловым спиртом и хотели сжечь его. Говорят, вышли там ребята маленькие 14-15 лет и сказали, что он ни при чем, после этого они его отпустили», — пояснила россиянка.