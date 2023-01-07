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20 минут назад

Неизвестные похитили подростка, насильно напоили его спиртом и пытались сжечь в Петербурге

Газета.Ruиещё 1

Жительница Санкт-Петербурга заявила, что неизвестные похитили ее 13-летнего сына, напоили его спиртом и пытались поджечь. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Неизвестные похитили и пытались сжечь подростка в российском городе
Фото: ТАССТАСС

Инцидент произошел вечером 4 января текущего года неподалеку от дома на Аннинском шоссе. По словам ребенка, там на него набросился незнакомый мужчина, который насильно посадил его в машину.

В салоне авто злоумышленники стали душить подростка, а приехав в частный дом, залили ему в рот спирт, облили им одежду и попытались поджечь. Спустя некоторое время неизвестные отпустили школьника и посадили его в маршрутку.

После случившегося мальчику потребовалась помощь врачей. В больнице ему диагностировали ушибы и лица, и головы, а также брюшной и грудной стенок.

По словам матери пострадавшего, ее сын так и не понял, что произошло.

«Они сначала его избили на остановке, а потом хотели в багажник запихнуть, передумали, посадили на заднее сидение, повезли в частный дом и поставили на колени. А потом они залили его рот, лицо этиловым спиртом и хотели сжечь его. Говорят, вышли там ребята маленькие 14-15 лет и сказали, что он ни при чем, после этого они его отпустили», — пояснила россиянка.

Стали известны подробности жестокого убийства россиянкой 10-летней дочери

В настоящий момент в происшествии разбираются сотрудники правоохранительных органов.

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