В Москве мужчина вызвал полицию из-за беспилотника

В центре Москвы мужчина заметил беспилотник и вызвал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Отмечается, что инцидент произошел на Пресне. Там в окне 34-летний мужчина увидел летающий объект и попытался определить, какой именно. В итоге он решил сообщить об увиденном в полицию.
Приехавшим на место правоохранителям мужчина описал все детали произошедшего и те отправили наряд для обследования территории. Полицейские пытаются найти беспилотник в небе в центре Москвы и определить его владельца.