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29 минут назад

В Москве мужчина вызвал полицию из-за беспилотника

Елена Прошина

В центре Москвы мужчина заметил беспилотник и вызвал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

В Москве мужчина вызвал полицию из-за беспилотника
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что инцидент произошел на Пресне. Там в окне 34-летний мужчина увидел летающий объект и попытался определить, какой именно. В итоге он решил сообщить об увиденном в полицию.

Приехавшим на место правоохранителям мужчина описал все детали произошедшего и те отправили наряд для обследования территории. Полицейские пытаются найти беспилотник в небе в центре Москвы и определить его владельца.

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