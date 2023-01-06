В Москве мужчина вызвал полицию из-за беспилотника

В центре Москвы мужчина заметил беспилотник и вызвал полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что инцидент произошел на Пресне. Там в окне 34-летний мужчина увидел летающий объект и попытался определить, какой именно. В итоге он решил сообщить об увиденном в полицию.