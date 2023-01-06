В Нидерландах заявили об обнаружении тела арт-дилера из РФ

Тело, обнаруженное в реке Эй в Амстердаме в 2013 году, принадлежит ранее считавшемуся пропавшим без вести арт-дилеру из РФ Александру Левину. Об этом сообщило в пятницу Информационное агентство Нидерландов ANP со ссылкой на местную полицию.

Плавающее в реке тело, завернутое в пластиковую пленку, было обнаружено случайными прохожими 30 января 2013 года.

"Группа по расследованию глухих дел голландской полиции заново открыла данное дело в прошлом году, - отметило агентство. - Личность жертвы была установлена достаточно быстро, однако имя не раскрывалось из-за того, что, согласно правилам, в первую очередь должны быть уведомлены родственники погибшего".

Раскрыв имя, правоохранительные органы надеются, что семья Левина выйдет с ними на связь. Сама голландская полиция не контактирует с российскими властями из-за конфликта на Украине.