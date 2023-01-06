Инструктор по стрельбе случайно прострелил лицо женщине в тире в Москве

В Москве инструктор по стрельбе случайно ранил 48-летнюю женщину из пневматической винтовки. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Фото:

Инцидент произошел в одном из столичных тиров, который находится в ТРК MARI. По данным источника, выстрел произошел в момент, когда инструктор передавал перезаряженное оружие в руки россиянке.

Пуля попала прямо в лицо москвичке, в результате чего пострадавшая лишилась зуба и получила повреждение губы. В настоящий момент происшествием занимаются правоохранительные органы.