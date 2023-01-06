ФСБ задержала решивших поджечь военкомат россиян

ФСБ задержала трех человек в Ростове-на-Дону по подозрению в намерении поджечь военкомат. Среди них двое несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канале Baza.

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По его информации, в ночь на 3 января были задержаны 21-летний Ахмед Р., а также 17-летний студент колледжа технологий машиностроения Илья К. и 17- летний студента института управления, бизнеса и права Иван Б.

По версии следствия, они договорились поджечь здание военкомата с помощью коктейлей «Молотова». Однако претворить задумку не смогли по не зависящим от них причинам.

Сейчас все трое задержаны, в их домах прошли обыски.