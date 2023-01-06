Граждане России оказались в снежном плену на дороге в Казахстане

Спасатели в Казахстане эвакуировали из снежного заноса на трассе в Восточно-Казахстанской области 12 граждан России, сообщила пресс-служба регионального департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО).

Люди застряли из-за плохих погодных условий на автодороге республиканского значения Усть-Каменогорск – Шемонаиха – граница Российской Федерации, передает РИА «Новости».

В числе эвакуированных было двое детей, всех людей разместили в гостинице города Шемонаиха.