Еврокомиссия продолжает расследование диверсии на «Северных потоках»

Расследование диверсии на «Северных потоках» продолжается. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представителя Еврокомиссии (ЕК).

Фото: Kustbevakningen Шведская береговая охрана Kustbevakningen Шведская береговая охрана

По его словам, работы ведутся под руководством затронутых этим инцидентом государств — Дании, Швеции и Германии. Они являются ответственными за процесс расследования.

Масштабные разрушения на «Северном потоке» и «Северном потоке-2» произошли в конце сентября, после чего выяснилось, что в районе утечек были зафиксированы взрывы. Шведские исследователи подтвердили факт диверсии и то, что на месте утечек газа нашли следы взрывчатки. Однако виновник взрыва пока так и не найден.