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38 минут назад

ООН расформировала миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке

Lenta.ru

Генсек Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш решил расформировать миссию по установлению фактов обстрела СИЗО в Еленовке в Донецкой народной республике (ДНР), произошедшем летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя главы организации Стефана Дюжаррика.

ООН расформировала миссию по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Указывается, что такое решение принято из-за «отсутствия условий для направления миссии на место происшествия». При этом поясняется, что ООН вновь готова вновь собрать миссию при получении гарантий безопасности для нее.

«У нас было политическое соглашение, но для такой сложной и деликатной и, прямо сказать, опасной миссии в зоне боевых действий нам необходимы четкие гарантии безопасности и доступа от обеих сторон. Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем», — пояснил Дюжаррик.

В ООН отказались комментировать слова Меркель по Украине

Вооруженные силы Украины в ночь на 29 июля нанесли ракетный удар по следственному изолятору в Еленовке, где находились украинские военнопленные. В Минобороны РФ заявили, что жертвами ракетного удара стали 50 человек.

Происшествия,Антониу Гутерриш,Стефан Дюжаррик,Минобороны России,ООН,
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