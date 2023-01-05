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25 минут назад

Журналистка Панченко назвала расследование СБУ попыткой отвлечь внимание от коррупции

ТАСС

Украинская журналистка Диана Панченко, против которой завели уголовное расследование за "пророссийские сюжеты", назвала расследование СБУ попыткой отвлечь внимание от коррупции в стране.

Расследование СБУ назвали попыткой отвлечь внимание от коррупции
Фото: ТАССТАСС

"Главной новостью вчерашнего дня на Украине стало уголовное дело, которое открыло против меня СБУ. Пока казнокрады наживаются на войне, власть пытается отвлекать ваше внимание уголовными делами. Как в моем случае - за то, что я просто дала слово жителям Донбасса", - написала Панченко в четверг в своем Telegram-канале.

4 января в пресс-службе СБУ сообщили, что следователи начали досудебное расследование в отношении Панченко.

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В феврале прошлого года глава Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о применении санкций к телеканалам "112 Украина", "Ньюсуан" и "Зик" и к их владельцу депутату Тарасу Козаку - соратнику политика Виктора Медведчука. Позже персональные санкции введены против Медведчука, его жены, главного редактора издания "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария, а также в отношения ряда других граждан Украины.

Происшествия,Тарас Козак,Диана Панченко,Анатолий Шарий,Владимир Зеленский,Виктор Медведчук,СБУ,
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